Volleyboi Zell am See startet in die Beachvolleyballsaison

27.04.2017, 08:45 Uhr

Ferienbetreuung für 9 bis 15 Jährige im Raum Zell am See

Bereits 2013 fanden die ersten Beachvolleyballcamps in Piesendorf mit 18 Jugendlichen statt. Was klein begonnen hat, fand im letzten Jahr mit 7 Camps und insgesamt 57 teilnehmenden Jugendlichen seinen Höhepunkt. Besonders in Erinnerung beim Trainerteam blieb dabei das Camp mit den über beide Ohren strahlenden Flüchtlingskindern.



U14, U16 u. U18 Nachwuchsturnier

Hobby-Beachvolleyballturniere

Auch in diesem Jahr wird Volleyboi Zell am See wieder Ferien-Beachvolleyballcamps für 9 bis 15 Jährige in den Orten Piesendorf, Zell am See und Maishofen fix anbieten. Die Camps finden jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr statt.Heidi Dannhauser Leiterin der Ferienbetreuungsangebote „Es ist immer wieder spannend zu erleben, wie toll die Kinder und Jugendlichen die kreativen Spiele, das Technikprogramm und den Teamaufbau umsetzen und mitgestalten. Das Thema Beachvolleyball steht also nicht immer im Vordergrund. Sandplatz bedeutet Spaß, Spiel, Sonne und natürlich eine sinnvolle Outdoorbeschäftigung.“Am 30.Juni 2017 ist es soweit. Das erste Pinzgauer Nachwuchsturnier wird in Kooperation mit den Veranstaltern von Beachcity Zell am See veranstaltet. Spielberechtigt sind alle Jugendlichen die am Stichtag 1.1.1999 und jünger geboren worden sind. In den Altersklassen U14, U16 u. U18 können je Geschlecht maximal 16 Teams teilnehmen.Peter Fankhauser Mitorganisator: „Mit dem Hobby-Nachwuchsturnier wollen wir den Jugendlichen aus dem Pinzgau die Möglichkeit geben sich auch mal bei einem Turnier messen zu können und das Feeling am Centercourt vor zahlreichen Zuschauern zu genießen.“Auch in diesem Jahr wird Volleyboi Zell am See wieder 3 Hobbybeachvolleyballturniere veranstalten. Am 17.Juni 2017 findet ein Damen u. Herren Beachvolleyballturnier statt (Ort wird noch festgelegt). Am 22.Juli 2017 und am 19.August 2017 wird jeweils ein Mixed-Beachvolleyballturnier beim Haus Gabi u. Wieshof stattfinden.Text und Bild: Volleyboi Zell am See