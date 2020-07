Am Zimmerberg entstehen in zwei Bauetappen insgesamt 24 Eigentumswohnungen.

BISCHOFSHOFEN. Gemeinsam mit den zukünftigen Eigentümern fand am 10. Juli der Spatenstich zur neuen Wohnanlage am Zimmerberg in Bischofshofen statt. Mit den drei Familien wurde erstmals gemeinsam die bereits bebaute Liegenschaft, angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Eigentümer, neu projektiert. Das erarbeitete Konzept dient somit als Vorzeigeprojekt für eine ressourcenschonende Nachverdichtung.

Bauprojekt in zwei Etappen



Die erste Bauetappe mit vier Eigentumswohnungen wurde bereits gestartet und wird 2021 fertiggestellt. Der Baustart zur zweiten Etappe mit zweimal zehn Eigentumswohnungen erfolgt 2021. Siges errichtet leistbare und behagliche Wohnungen in gesunder, massiver Holzbauweise mit der leim- und chemiefreien Meissnitzer Massiv-Holz-Mauer und schafft somit ein nachhaltiges Wohnungsangebot in besonderer Qualität. „Ein Projekt mit mehreren gemeinsamen Parteien zu verwirklichen hat uns vor eine große Herausforderung gestellt. Die Bauweise mit Holz und der lösungsorientierte Ansatz der Firma Siges haben uns überzeugt. Wir freuen uns sehr auf unser neues Eigenheim“, sind sich die Eigentümer einig.