Der Mond - Gezeitenbeeinflusser, Reiseziel der Zukunft oder doch nur ein heller Planet der die Erde umkreist? Die Geister scheiden sich stark bei diesem Thema und vor allem was den Mondkalender angeht.

Schon in der Antike hat man den Mond als Ersten Kalender verwendet. Bei dem 384.400 Kilometer entfernten Planeten scheiden sich jedoch stark die Meinungen. Dass der Mond einen Einfluss auf unsere Gezeiten hat, ist bewiesen. Doch ist seine Wirkung wirklich so stark, dass er beeinflusst, wann wir zum Beispiel unsere Haare schneiden sollten oder an welchen Tagen gesät oder geerntet werden sollte? Stimme doch gleich unten ab, ob du an den Mondkalender glaubst!

Glaubst du an den Mondkalender?

