3.800 Euro Spendengeld überbrachten die Pöhamer Weisenbläser heuer an eine Niedernfritzer Familie mit einem Kind, das mit offenem Rücken zur Welt kam.

PÖHAM, NIEDERNFRITZ. Selbst unter schwierigen Bedingungen ließen sich die Pöhamer Weisenbläser nicht aufhalten, in der Adventzeit ihre Weihnachtsgrüße zu überbringen und dabei Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Insgesamt überbrachten die Weisenbläser gemeinsam mit den Pöhamer Jungbauern heuer 3.800 Euro, die an eine Familie in der Region gespendet wurden.

Die Weisenbläser aus Pöham trafen bei ihren jährlichen Runde heuer auch auf den Nikolaus und seine Krampusse.

Foto: Pöhamer Weisenbläser

hochgeladen von Alexander Holzmann

Familie kämpft für die kleine Marie



"Heuer durften wir unsere gesammelten Spenden der kleinen Marie aus Niedernfritz überreichen", erzählt Johannes Burger, Obmann des Musikvereins Pöham. Das Mädchen kam mit einem offenen Rücken zur Welt. Dies hat zur Folge, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen auf viele – teils sehr kostspielige – Hilfsmittel angewiesen ist. "Wir haben jetzt einen Rollstuhl für Marie beantragt, sie braucht Katheter und einen Rollator und natürlich ständig Therapien", berichtet Mutter Anita Wohlschlager: "Wir gehen auch gerne mit ihr zum Reiten, weil ihr das sehr hilft. Ob sie jemals selbst gehen können wird, ist ungewiss, aber wir geben nicht auf."

Von links: Maries Mutter Anita Wohlschlager, Johannes Burger (Obmann TMK Pöham), Kapellmeister Roland Heubacher, Bettina Deutinger von den Herbergsuchern mit der kleinen Marie und ihrem Partner Stefan Schwarzenberger sowie Maries Vater Bernhard mit Sohn Maxi.

Foto: Pöhamer Weisenbläser

hochgeladen von Alexander Holzmann

Spenden von Jungbauern und Blasmusikanten gesammelt



Die Spendensumme von 3.800 Euro besteht aus zwei Teilen: Aus der Herbergsuche und der Maibaumversteigerung der Pöhamer Jungbauern kamen 1.800 Euro zusammen. Zusätzlich "erspielten" die Weisenbläser heuer 2.500 Euro bei ihrer jährlichen Vorweihnachtsrunde, wovon 2.000 Euro an Marie und ihre Familie übergeben wurden. Außerdem spendeten die Weisenbläser noch 500 Euro an Pater Klaus Laireiter für sein Projekt "para niños" in Bolivien.

Ältere Beiträge zum Thema:



Pöhamer Weisenbläser überreichen Spenden an Pater Klaus

Mit Spendenaktion soll die Tochter das Gehen erlernen

Pöhamer Weisenbläser stellten sich in den Dienst der guten Sache

>>> Mehr News aus dem Pongau findest du >>HIER<<

>>> Mehr Artikel von Alexander Holzmann findest du >>HIER<<