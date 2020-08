Ein abwärts rollender Baumstam traf einen Holzarbeiter in Hüttau im Rückenbereich.

HÜTTAU (aho). Von einem Baumstamm wurde ein 18-Jähriger bei Holzschlägerungsarbeiten in Hüttau getroffen. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Vormittag des 28. August in einem Waldgebiet. Als die Arbeiter mit einer Seilwinde Baumstämme im steilen Gelände nach oben zogen, dürfte sich ein etwa 40 Zentimeter langer Abschnitt eines Baumstammes gelöst haben und talwärts gerollt sein. Der Baumstamm traf den Salzburger mit rumänischer Herkunft im Bereich des Rückens. Der Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen werden. Laut Angaben der Ärzte ist die Verletzung nicht lebensbedrohlich.

