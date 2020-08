Vor fast 90 Jahren fingen die Hüttschlager mit dem Theaterspielen an, bis heute gibt es jährlich ein Stück beim Talwirt in Hüttschlag. Welches 2021 dran ist wird noch nicht verraten.



GROSSARL, HÜTTSCHLAG . Mit "Brautwerbung und Taufgöd im Pech" fing es bei den Hüttschlager Theaterfreunden 1931 an. In der damals wirtschaftlich schwierigen Zwischenkriegszeit wurde die Gruppe „aus Zeitvertreib, weil sonst nicht viel los war“, gegründet, wie das Gründungsmitglied „Bäckn Maridl“ 2001 in der Nationalparkzeitung „Aus der Schmälz“ verriet. Seit 28. Oktober 2019 wird die Gruppe als Verein „Theatergruppe Hüttschlag“ geführt. "In den Jahren vorher wurde die Gruppe von Roland Rohrmoser geleitet, der die meisten organisatorischen Aufgaben alleine stemmte, wofür wir uns auf diesem Wege sehr herzlich bedanken. Sehr herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Manuela Wimpissinger, die in den letzten Jahrzehnten, die für unsere Gruppe maßgeschneiderten lustigen Stücke ausgesucht hat", erzählt Mitglied Willi Huttegger.

Jeder hat seine Aufgabe



Seitdem wird die Gruppe von einem gewählten Ausschuss, unter der Führung von Obfrau Christine Gehwolf geleitet. Die verschiedenen organisatorischen Aufgaben wurden unter den Mitgliedern aufgeteilt. Obfrau Stv. ist Ricarda Egger, Kassier Lilly Laireiter, Schriftführer Lisa Huttegger. Zuständig für die Regie ist Willi Huttegger. Für das aussuchen der für die Gruppe passenden Stücke sind Reinhard Aichhorn und Andreas Taxer verantwortlich. Auch sonst hat jedes Mitglied einen wichtigen Bereich für den es zuständig ist. Sei es für die Moderation, Bühnenaufbau, Kostüme und vieles mehr. Diese Aufteilung der Aufgaben stärkt nach Meinung der Gruppe auch ihre Gemeinschaft

Es wird nichts verraten



Die Termine an den zwei letzten Jännerwochenenden für das Jubiläumsstück der Gruppe stehen schon fest. "Welches Stück wir spielen, bleibt noch geheim! Ich kann nur so viel sagen: Es ist ein altes humorvolles Stück, mit Intrigen am laufenden Band. Mehr wird nicht verraten", gibt sich Huttegger geheimnisvoll. Für die nächsten zehn Jahre wünschen sich die Hobbyschauspieler, dass sie eine so tolle, lustige und eingeschworene Gruppe bleiben. Sie sind stolz, dass viele Mitglieder mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung in der Gruppe sind und hoffen, dass diese uns noch lange erhalten bleiben." Von diesen 'alten Füchsen' können die 'jungen' Schauspieler ungemein viel lernen", weiß Huttegger.

Alles etwas anders



Die Gruppe hofft, dass sie im Jänner 2021 trotz der „Corona Einschränkungen“, ihr 90 Jahr Jubiläum feiern können und wieder viele Besucher bei den Aufführungen beim Talwirt in Hüttschlag dabei sind. Mit den Proben beginnen die Schauspieler erst Ende September. "Bis dahin werden wir sehen wie sich die COVID 19 Situation entwickelt und werden unsere Proben dann den aktuellen Bestimmungen anpassen. Irgendwie werden wir es schon schaffen, geht nicht gibt’s nicht", zeigt sich Huttegger selbstbewusst.

Die geplanten Termine für das Jubiläumsstück:

- 23. Jänner 2021 um 20.00 Uhr

- 24. Jänner 2021 um 14.00 Uhr

- 30. Jänner 2021 um 20.00 Uhr

- 31. Jänner 2021 um 14.00 und 19.00 Uhr