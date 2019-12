FLACHAU (red). Am 29. Dezember 2019 am späten Abend brach in einem Nebenraum der Küche eines Hotels in Flachau ein Brand aus. Ein auf einer eingeschalteten E-Herdplatte versehentlich abgestellter Wäschekorb mit Tischwäsche fing Feuer.

Der beißende Brandgeruch wurde vom Hotelbesitzer bemerkt und er begann sofort mit der Brandbekämpfung. Nach kurzer Zeit konnte dieser den Brandherd mittels Feuerlöscher und Wasser erfolgreich bekämpfen.

Die restlichen Glutnester wurden durch die bereits zu Hilfe gekommene Feuerwehr Flachau beseitigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Nebenraum wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht eruiert werden.