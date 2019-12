ST. JOHANN (red). Am Abend des 22. Dezember 2019 Uhr untersuchten Beamte der Polizei in St. Johanni. Pg., nach einem telefonischen Hinweis, ein stark beschädigtes abgestelltes Fahrzeug auf einem Parkplatz in Wagrain. Der Lenker saß schlafend am Fahrersitz.

Im Zuge der Befragung des müden Lenkers, stellte sich heraus, dass dieser zuvor in einem Gasthaus in Wagrain Alkohol konsumiert und auf dem Heimweg in Richtung St. Johann auf der B 163 eine Verkehrsinsel gerammt hatte. Danach fuhr er mit dem schwer beschädigten PKW noch bis zu einem Parkplatz im Ortsgebiet von Wagrain.

Dort wollte er einen Reservereifen montieren, was jedoch nicht gelang, deshalb habe er sich ins Fahrzeug schlafen gelegt. Ein Alkomattest am ergab einen Wert von 0,50 mg/l. Der Führerschein konnte dem 29-jährigen Flachgauer nicht abgenommen werden, da er ihn nicht mitführte.