Als beliebteste Rodelbahn im Pongau ging die Naturrodelbahn Kleinberg in Filzmoos bei unserer Abstimmung hervor – dafür durften jetzt die Betreiber Barbara und Anton Vierthaler jetzt ihre Auszeichnung entgegen nehmen.

FILZMOOS. Die Urkunde für die beliebteste Pongauer Rodelbahn ging an Barbara und Anton Vierthaler: Bei der Online-Abstimmung der BezirksBlätter Pongau hat sich die Naturrodelbahn Kleinberg in Filzmoos zum Stichtag 10. Jänner 2022 mit 607 von insgesamt rund 2.500 abgegebenen Stimmen als Sieger durchgesetzt. Seit 20 Jahren betreibt Familie Vierthaler bereits die Rodelbahn in ihrer heutigen Form. "Die Bahn gab es auch schon früher, sie war aber nicht so lang wie heute. Hier wird bestimmt schon seit 40 Jahren Schlitten gefahren", weiß Hüttenchef Anton Vierthaler.

Rauf geht es zu Fuß, mit dem Sessellift oder mit dem Rodelexpress, hinunter bringt einen dann der Schlitten.

Foto: Alexander Holzmann

hochgeladen von Alexander Holzmann

Tagsüber und abends rodeln



Untertags können Schlittenfahrer zu Fuß hinauf gehen oder mit dem Sessellift "Großbergbahn" zur Kleinbergalm und damit direkt zum Startpunkt der Rodelbahn auffahren. Abends besteht auch die Möglichkeit, sich vom eigenen (kostenpflichtigen) Rodelexpress hinauf befördern zu lassen und auf der beleuchteten Bahn hinunter zu rodeln.

Die Urkunde wird bei Familie Vierthaler einen Ehrenplatz auf ihrer Kleinbergalm erhalten.

Foto: Alexander Holzmann

hochgeladen von Alexander Holzmann

Perfekte Bedingungen



Die Schneeverhältnisse auf der Naturrodelbahn Kleinberg sind derzeit übrigens hervorragend. Musste sie vor wenigen Wochen noch aus Sicherheitsgründen wegen zu viel Eis vorübergehend gesperrt werden, so präsentierte sie sich beim BezirksBlätter-Lokalaugenschein am Freitag, 14. Jänner 2022, in perfektem Zustand und lud daher gleich zum Ausprobieren ein. Fazit unseres Testrodlers: "Nicht zu steil, aber dennoch mit genügend Tempo geht es auf der kurvenreichen Strecke talwärts. Der frische, knirschende Schnee macht die Abfahrt noch schöner. Und mit dem Rodelexpress ist auch das Rauffahren eine Gaudi."

