Laut einer Presseaussendung der Polizei Salzburg kam es am Samstag, 18. Juli 2020, zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Gastein.

BAD GASTEIN. Auf der Gasteiner Straße (B 167) im Gemeindegebiet von Bad Gastein kam es am 18. Juli 2020 gegen 18.55 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei PKW, meldet die Polizei. Ein 87-jähriger Pensionist, der von einer Grundstücksausfahrt kommend mit seinem Fahrzeug nach links in die B 167 einbiegen wollte, sei dabei mit einem auf ihn zu kommenden, bergwärts fahrenden, PKW - gelenkt von einem 42-jährigen Mann aus Bad Hofgastein - kollidiert.

Die Wucht des Anpralles sei so stark gewesen, dass sich der PKW des Pensionisten um die eigene Achse gedreht habe und mit dem Heck gegen die gegenüberliegende Leitschiene gestoßen sei.

Vier Verletzte

Auf dem Beifahrersitz der Fahrzeuge befanden sich laut der Meldung im einen Fahrzeug die 84-jährige Ehefrau des Pensionisten und im anderen die 43-jährige Lebensgefährtin des Lenkers aus Bad Hofgastein. Alle vier Personen wurden nach der Erstversorgung durch zwei Ärzte und mehreren Notfallsanitätern und Rettungsanitätern mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Klinikum Schwarzach im Pongau gebracht, heißt es weiter. An beiden Fahrzeugen sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Straßensperre

Die Aufräumarbeiten und Bergung der Fahrzeuge wurde von der freiwilligen Feuerwehr Bad Gastein durchgeführt, schließt die Polizei ihren Bericht. Die B 167 sei in diesem Zeitraum bis ca. 19.30 Uhr für sämtlichen Verkehr gesperrt gewesen.