Ein knallendes, leuchtendes Feuerwerk am Silvesterhimmel gehört für viele zum Jahreswechsel dazu. Ob man ganz auf die Böllerei verzichten will, oder lieber doch nicht, lesen sie in der Umfrage.

"Mit dem Böllern 'des oide Joahr aussi schiaßn' gehört für mich zum Silvester-Brauch einfach dazu." Lucas Ott, Maurer

"Ein sinnvoller Kompromiss wären öffentliche Feuerwerke auf großen Plätzen statt privater Böllerei." - Laura Schmidt, Diätologin

"Die Böllerei ist zwar schön, aber ein kurzer Spaß mit negativen Nachwirkungen auf die Umwelt." - Valentino Bonde, Zivildiener

"Wenn man an die Tiere denkt, die dabei oft in Angst geraten, ist Silverster ohne Böllerei sicher gut." - Anna Schülerin PHM

