RADSTADT (ms). Die Radstädter Museen bieten im heurigen Urlaubssommer besondere Angebote. Es wird im Schloss Lerchen eine Sonderausstellung über die Radstädter Kunstkeramik gezeigt. Sie bietet Einblick in eine alte Tradition der Keramikerzeugung. Exponate aus dem Bereich der Kunst-, Ofen-, Bau- und Gebrauchskeramik dokumentieren das weit über Österreichs Grenzen hinaus bedeutende keramische Schaffen und die kunsthandwerkliche Qualität der Hafnerei Fiala und der Werkstätte Leo Miller (RKK) in der Zeit von 1852 bis zur Stilllegung der Werkstätte 1964.

Die Museen sind Mittwoch, Donnerstag & Freitag von 10.00 – 12.00 Uhr und 14.30 – 17.00 Uhr geöffnet. Sehr gut angenommen wird das Angebot unseres Kustos Rudi Hermann, auch bei Regen an den übrigen Wochentagen die Museen zu öffnen.

Auskunft über die aktuellen Öffnungszeiten erhalten sie beim Tourismusverband Radstadt.