In St. Veit finden nun zehn Senioren an drei Tagen der Woche einen Betreuungsplatz. Das Seniorentageszentrum wurde unter anderem auch von einem EU-Förderprogramm finanziert.



ST. VEIT. "Das Betreuungsangebot sichert somit die soziale Anbindung und ermöglicht unseren älteren Mitmenschen den längeren Verbleib in Ihren Wohnungen", erklärt Landesrat Josef Schwaiger beim Besuch des kürzlich eröffneten Seniorentageszentrum in St. Veit. Zehn ältere Menschen, die noch in ihren eigenen vier Wänden leben, finden nun Montags, Mittwochs und Freitags einen Betreuungsplatz beim Hilfswerk Salzburg. Von den rund 250.000 Euro, die das Projekt gekostet hat, wurden mehr als 90.000 Euro vom EU-Förderprogramm für die Entwicklung des ländlichen Raums finanziert.

„Das Seniorentageszentrum St. Veit ist ein perfektes Beispiel für die gute Anlage von EU-Fördergeldern in die ländliche Infrastruktur. Senioren, die am gesellschaftlichen Leben nicht mehr zur Gänze teilnehmen können, werden hier verstärkt in die Gesellschaft eingebunden. Gleichzeitig werden durch die Maßnahmen besonders im ländlichen Raum Arbeitsplätze geschaffen und pflegende Angehörige massiv entlastet“, sagt der Landesrat stolz.

Der Landesrat besuchte das Seniorentageszentrum, das unter anderem mit Geldern aus dem EU-Förderprogramm für die Entwicklung des ländlichen Raums realisiert wurde.

Bürgermeister überzeugt



"Wir freuen uns natürlich sehr darüber, unseren Senioren mehrere betreute Plätze an einem der schönsten Orte unserer Gemeinde bieten zu können", freut sich auch St. Veits Bürgermeister Manfred Brugger.

