Der Motorsportclub (MSC) Mühlbach ehrte zum Saisonauftakt seine zwei Bergstaatsmeister Karl Schagerl und Reinhard Sonnleitner.



MÜHLBACH. Am 19. März feierte der Motorsportclub (MSC) Mühlbach seinen Saisonauftakt. Bei dieser Gelegenheit wurde nicht nur allen Helfern und Fahrern des Vereins gedankt – Es wurden auch die beiden Bergstaatsmeister des Vereins, Karl Schagerl in der modernen und Reinhard Sonnleitner in der historischen Klasse, überrascht. "Die beiden Bergstaatsmeister, Klasse historisch und modern, bekamen eine besondere Auszeichnung überreicht sowie ein Geschenk der Bürgermeisterin Anna Reitinger", erklärt Marianne Gamsjäger vom MSC Mühlbach.

Die Bergstaatsmeister zeigten stolz ihre neuesten Trophäen.

Foto: MSC

hochgeladen von Peter Weiss

