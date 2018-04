Altenmarkter Schüler treffen afghanische Flüchtlinge

28.04.2018, 20:39 Uhr

Erfahrungen aus dem Leben

Sehr berührend wurde die Arbeit schließlich, als die Schüler direkt in Kontakt mit betroffenen jungen Menschen traten, die hier leben und um Asyl ansuchen: So besuchten die Schüler ein Flüchtlingsheim in Radstadt und luden im Gegenzug drei junge Männer in die Schule ein. Sie konnten viele Fragen der Schüler beantworten und erzählten aus ihrem Leben. „Am Anfang war ich skeptisch, weil ich viel Negatives über Flüchtlinge gehört habe. Mittlerweile finde ich es interessant, mehr über die Kultur und das Leben dieser Menschen zu erfahren“, sagt einer der Schüler. Das Treffen und der gegenseitige Austausch ließen Unsicherheiten, Ängste und Vorurteile weichen. "Die Aussage von Farid – 'Freiheit und Sicherheit sind das Wichtigste' – hat uns bewusst gemacht, wie schön wir es haben und wie froh wir darüber sein dürfen", sagt Direktorin Irene Gappmaier. "Wir arbeiten an unserem Projekt mit Begeisterung weiter. Besonders freuen wir uns auf den Tag der offenen Tür am 4. Mai, der an unserer Schule stattfindet. Dort präsentieren wir unsere Projekt-Arbeiten."