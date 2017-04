Frauenpower für die ÖVP Pfarrwerfen:

26.04.2017, 12:02 Uhr

Silke Schiedermeier überminnt samt neuem Team die gut aufgestellte Ortsgruppe

Beim kürzlich stattgefundenen Gemeinde-Parteitag der ÖVP Pfarrwerfen übernahm Silke Schiedermeier die Ortspartei Pfarrwerfen. Im gut gefüllten Festsaal der Gemeinde wählten die Delegierten die neue Führung mit 100 % ins Amt.Mit 100 Prozent zu neuer Obfrau gewähltSilke Schiedermeier wurde mit 100 % zur neuen Obfrau gewählt, zu ihren Stellvertretern wurden Vbgm. Waldtraud Pichler, GR Rupert Gschwendtner, und Bgm. Bernhard Weiß gewählt. Die Geschäftsführung übernimmt künftig GR Michaela Sendlhofer, für die Finanzen ist künftig GV Carina Reiter zuständig. Als Finanzprüfer wurden GV Frieda Müller und Martin Hammer bestellt.

Neues Seniorenheim im MittelpunktBürgermeister Bernhard Weiß, der bisher auch die Ortspartei gemeinsam mit Schiedermeier führte, berichtete über die vergangenen Jahre und die abgewickelten Projekte. Als besonderes Projekt stellte sich im Bericht ganz klar das neu errichtete Seniorenheim heraus. Dieses Heim wurde in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Werfenweng errichtet und gilt über die Gemeindegrenzen hinweg als ein Vorzeigebetrieb.Starke ÖVP Frauen-Ortsgruppe„Es freut mich, dass sich so viele tolle Menschen in der Kommunalpolitik engagieren. Besonders freut es mich, dass zukünftig von acht Führungspositionen fünf von Frauen besetzt sein werden - der Bestwert im Pongau, ein Indiz für eine starke ÖVP Frauen-Ortsgruppe und ein tolles Zeichen unserer Gemeinde“, freut sich die ÖVP Frauen Bezirkschefin, Siglinde Thaler.Silke Schiedermeier ist verheiratet und hat zwei Kinder. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie die Schiedermeier Haustechnik GmbH, die sie auch gemeinsam aufgebaut haben. Außerdem ist Schiedermeier stellvertretende Obfrau der Wirtschaftsbund-Ortsgruppe Pfarrwerfen.