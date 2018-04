Jungranggler Hansi Schnell holt Tagessieg in Piesendorf

30.04.2018, 10:26 Uhr

In der Klasse der 12- bis 14-Jährigen kämpften sich Hubert Illmer und Marcel Diepolder beeindruckend bis in die Finalrunden vor. Diepolder wurde schließlich Dritter, Illmer landete am 4. Platz. Marcel Leitner zeigte in der Klasse der 10- bis 12-Jährigen in Runde zwei mit einem sensationellen Aufdreher auf und erkämpfte sich den 5. Platz. Michael Schnell steuerte ebenfalls noch einen 5. Platz in der Klasse der 6- bis 8-Jährigen bei.

Thomas Scharfetter durfte sich über einen zweiten Rang in der Jugendklasse freuen. Er musste sich erst im Finale gegen den Favoriten aus Matrei geschlagen geben.