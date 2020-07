GABLITZ. (pa) Mit nächstem Jahr wird Gablitz bunter: Auf Antrag der GRÜNEN Liste Gablitz wurde im virtuellen Gemeindevorstand im Juni der Ankauf einer Regenbogenfahne beschlossen. Ab 2021 soll die Fahne dann vor dem Gablitzer Gemeindeamt im Rahmen des sogenannten Pride Months wehen.

“Damit setzt auch Gablitz ab nächstem Jahr ein deutliches Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz und Akzeptanz”, freut sich Miriam Üblacker, geschäftsführende Gemeinderätin der GRÜNEN, die den Antrag einbrachte. “Ein Schritt, der auch heutzutage noch dringend notwendig ist, denn nach wie vor gibt es Bestimmungen, die Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität diskriminieren - man denke nur an das noch immer geltende Blutspendeverbot für Männer, die mit anderen Männern Beziehungen pflegen.”

Umfragen bestätigen Diskriminierung

Auch die Zahlen an Menschen, die in einer diesjährigen Umfrage über Diskriminierungserfahrungen berichtet haben, bestärken Üblacker hinsichtlich der Richtigkeit und Wichtigkeit der Maßnahme. “40 Prozent geben an, innerhalb des vergangenen Jahres belästigt worden zu sein. Es macht einen Unterschied für Menschen, die sich der Akzeptanz ihrer Identität in ihrer Gemeinde nicht sicher sind, ob etwa im Juni die Regenbogenfahne wie an anderen Orten über dem Gemeindeamt weht oder nicht. Mit diesem Beschluss machen wir Vielfalt sichtbar und erteilen Intoleranz zukünftig eine klare Absage.”