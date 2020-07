Karin Steinbichler und Lotti Holzer aus Purkersdorf gründen mitten im weltweiten Corona-Lockdown eine FB-Gruppe, die schöne Aussichten von Bhutan bis Hawaii ins Wohnzimmer bringt.

PURKERSDORF. 570 Mitglieder in fünf Wochen und über 12.000 Interaktionen ist das bisherige Ergebnis. In Ein-Minuten Videos um die Welt – im April 2020 ging ShareMyView auf Facebook online. Ziel der öffentlichen Gruppe ist, in Zeiten weltweit eingeschränkter Bewegungsfreiheit anderen im wahrsten Sinne des Wortes „schöne Aussichten“ zu schenken. Mit dem Slogan: „Was siehst Du, wenn Du aus Deinem Fenster schaust?“, ermutigen die beiden Purkersdorferinnen ihre Community, ein 60 Sekunden Handyvideo ihres Ausblicks hochzuladen.

Von Purkersdorf nach Hawaii

„Was mich besonders freut, ist die Verbundenheit unserer Mitglieder. Wenn Ruth aus Hawaii ihren prachtvollen Garten filmt oder Rosa aus Acapulco uns ihren Ausblick über die Küste zeigt, gibt es keinen Neid, im Gegenteil. Die Freude über den schönen Ausblick wird geteilt“, so Lotti Holzer. Das Gemeinschaftsgefühl ist ein wesentlicher Aspekt von ShareMyView. Nicht nur die Mitglieds- und Interaktionszahlen zeigen, wie gut diese Aktion ankommt, auch persönliche Nachrichten an die Administratorinnen zeugen von Sympathie und Einsamkeit. „Wir haben Nachrichten von Mitgliedern bekommen, die krankheitsbedingt seit 47 Tagen und mehr das Haus nicht verlassen können“, erzählt Lotti Holzer. „Für diese Personen sind die Videos und der Austausch mit der Community tatsächlich das Highlight des Tages“, ergänzt Holzer.

Kraft schöpfen

Auch nach Corona versorgt ShareMyView Gestresste, Inspirationsuchende und Menschen mit wenig Zugang zur Natur mit schönen Aussichten. Im Laufe der Wochen wurden die Ausgangsbeschränkungen in einigen Ländern gelockert, in anderen sind sie unverändert. „Wir ermutigen unsere Mitglieder, von Spaziergängen und Ausflügen Ein-Minuten Videos zu schicken“, sagt Karin Steinbichler, „das freut die, die immer noch nicht raus können. Und macht die, die schon draußen unterwegs sind, achtsamer für das Schöne, das in ihrer Umgebung zu finden ist“, so Steinbichler weiter.

Covid als Anstoß

Die Idee dazu gab es schon lange: Eine Plattform mit authentischen Videos von „echten“ Menschen aus der Natur ohne Musik, ohne Kommentare, nur mit Naturgeräuschen, war der Traum des Duos. Covid19 gab den Anstoß, das Projekt zu starten. „Wir glauben an die Kraft der Pause, an das Tagträumen. Es ist dieser Zustand, in dem die guten Ideen wachsen können. Und gute Ideen haben wir auf diesem Planeten dringend nötig“, sind die Purkersdorferinnen überzeugt.