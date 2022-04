Gemeindeübergreifende Natur im Garten Vortragsreihe

Nach der erfolgreichen Initiative im letzten Jahr, gibt es auch zum Start der Gartensaison 2022 nach Ostern wieder eine gemeindeübergreifende und kostenlose Informationsreihe zum naturnahen Garteln! Die Naturschutzbeauftragten der Gemeinden Gablitz, Purkersdorf, Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben haben sich zusammengeschlossen und ein buntes Programm an Vorträgen organisiert.

Geballte Tipps für Artenvielfalt



„Für alle Gartenliebhaber:innen bedeutet das geballte Tipps und Tricks für mehr Artenvielfalt und Naturraum. Jede Woche gibt es einen anderen Themenschwerpunkt, der in einer der teilnehmenden Gemeinden behandelt wird. Teilnehmen können jedoch immer alle Interessierten, ganz egal aus welcher Gemeinde“, erklärt Florian Ladenstein, Geschäftsführender Gemeinderat für Natur- und Klimaschutz in Gablitz.

Die Themenvielfalt reicht vom Anlegen von Blumenwiesen, der Anpassung des Gartens an die Klimakrise, dem Anlegen eines Gemüsegartens, dem Pflanzen von Obst und Beeren bis hin zum Garteln auf Balkon und Terrasse. „Am besten gleich alle Termine in den Kalender eintragen und keine wertvollen Tipps für das heurige Gartenjahr verpassen! Machen wir unsere Gemeinden gemeinsam zum Zuhause von Vielfalt und Natur!“, so Ladenstein.

Alle Termine:

21.4. 19h Blumenwiesen für Privatgärten

Tullnerbach, Hauptstraße 47, Gemeindesaal

Blumenwiesen mit vielen heimischen Pflanzen sind eine wichtige Bereicherung für die Artenvielfalt im Garten und ermöglichen es neben einer Vielzahl an Tieren auch Wildbienenarten, die auf ganz bestimmte Blumenarten angewiesen sind, im Siedlungsraum Fuß zu fassen. Im Vortrag erfahren Sie, wie man eine Naturblumenwiese anlegt und später pflegt.

27.4. 19h Gärten klimafit machen

Pressbaum, Haitzawinkel 11g, B.R.O.T.

Extreme Trockenheit, langanhaltende Hitze, heftige Starkregen: Unser Klima ändert sich und solche Wetterextreme fordern ein Umdenken in der Gestaltung unserer Gärten. Im Vortrag berichten wir über einfache und intelligente Wege zur Anpassung unserer Gärten an den Klimawandel. Besonders wichtig sind Bepflanzungen für mehr Verdunstung, Zurückhaltung von Wasser im Garten sowie Schließung und Nutzung von Kreisläufen. Außerdem erfahren Sie Wissenswertes über das Mikroklima im Garten und wie Sie es positiv beeinflussen können.

03.5. 19h Quer durch den Gemüsegarten

Wolfsgraben, Hauptstraße 3c, Wirtschaftspark Wienerwald

Gesund halten was uns gesund hält - so lautet das Motto der Bewegung „Natur im Garten“. Gemäß diesem Motto geben wir bei diesem Vortrag viele Infos wie Sie Ihren Gemüsegarten gesund und in Schuss halten - vom Kompost über Mischkultur, Fruchtfolge, Pflanzenstärkung.

12.5. 19h Obst & Beeren aus dem Garten

Gablitz, Linzerstraße 99, Sitzungssaal Gemeindeamt

Obst und Beeren aus dem eigenen Garten sind besonders gesund und reich an bioaktiven Substanzen. Sie erhalten wertvolle Tipps zur Auswahl, Pflanzung, Standort, Ansprüchen und Pflege von Obstbäumen und Beerensträuchern. Außerdem erfahren Sie, wie man Nützlinge fördern und Schädlinge und Krankheiten biologisch bekämpfen kann.

17.5. 19h Gärtnern auf Balkon & Terrasse

Purkersdorf, Bachgasse 10, kleiner Stadtsaal

Mit diesem Vortrag wollen wir Ihnen Beispiele aufzeigen, wie Sie auch auf Balkon, Terrasse oder in einem kleinen Reihenhausgarten die zur Verfügung stehende Fläche liebevoll und naturnah gestalten können. Denn auch Grünoasen rund ums Haus verschaffen uns einen Rückzugsort zum Entspannen, Wohlfühlen oder zum Ernten von Naschobst und Gemüse.