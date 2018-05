Hoagascht am Steinerhof

06.05.2018, 14:49 Uhr

wurde am 28.4 ab 15:00 Uhr am Steinerhof in der Pfalzau geboten. Hoagascht nennt man eine musikalische Veranstaltung für traditionelle Volksmusik mit unterschiedlichen Interpreten. Das möchte die Familievom Steinerhof aufleben lassen. Gemütliche Geselligkeit mit Musik und gemeinsames Singen zu Speis und Trank. Das wurde den Gästen von dermit Regina Pop und Thomas Rauscher,mit Gottfried Hartl und Franz Obermair,mit Brigitte, Manfred Schaal und Charlotte Zauner,mit Renate und Peter Forsthuber, sowiegeboten. Viel zum Lachen hatten die Gäste mit Hanni Weiss, die es versteht, Wiener Mundartgedichte vorzutragen . Unter der Leitung von Bigitte Schaal wurde gemeinsam gesungen. Durch den musikailschen Nachmittag führte Thomas Rauscher. Ein traditionell stimmiger Nachmittag mit gutem Essen und schöner Aussicht von der Terrasse des Steinerhofs bei herrlichem Frühlingswetter.