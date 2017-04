Reges Interesse am „Girls‘ Day“ der Österreichischen Bundesforste im Biosphärenpark Wienerwald

28.04.2017, 15:01 Uhr

Die Bundesforste boten Mädchen Einblicke in "Wald-Berufe" – zur Förderung von Frauen in der Forstwirtschaft.

PURKERSDORF (red). Mittlerweile zum achten Mal luden die Österreichischen Bundesforste zum niederösterreichischen „Girls‘ Day" am 27. April 2017 in den Forstbetrieb Wienerwald ein. An diesem Tag wird Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren die Möglichkeit geboten, Berufe kennen zu lernen, die traditionell von Männern ausgeübt werden. Die Organisatoren der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft NÖ möchten so Frauen für technisch-naturwissenschaftliche Berufe begeistern.

NMS Pressbaum zu Gast

2018 erneute Teilnahme geplant

Das könnte Sie auch interessieren:

Im heurigen Jahr haben sich 15 Schülerinnen der NMS Pressbaum dafür entschieden, verschiedene Forstberufe kennen zu lernen. Nach der Einleitung wurden den Schülerinnen anhand eines witterungsbedingt kurzfristig in die Räumlichkeiten der Bundesforste verlegten Stationenbetriebes die Berufsbilder "Förster", "Forsteinrichter“ und „Naturraummanager“ vorgestellt. Fritz Holzinger stand den Schülerinnen mit Informationen zum Berufsbild „Förster“ zur Verfügung, während Maren Röttger beim Zusammenbauen eines Fledermausnistkastens Einblicke in das Tagesgeschäft einer Naturraummanagerin gab. Alexandra Wieshaider nutzte die Regenpausen, um sich mit den Schülerinnen zum Messen des Holzvorrates doch noch kurz ins Freie zu begeben.Resümierend kann gesagt werden, dass auch „Indoor“ alle gut gelaunt bei der Sache waren und das Schlechtwetterprogramm großen Anklang fand. Auch für 2018 ist die Teilnahme an diesem alljährlichen Berufsschnuppern im Forstbetrieb Wienerwald geplant.