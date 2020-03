Neuapostolische Kirche

So., 08.03.: 09.30 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

Mi., 04.03.: 19.00 Literaturkreis

Fr., 06.03.: 19.00 ökumenischer Weltgebetstag der Frauen, öffentlicher Gottesdienst, von Frauen und dem Chor „Intact“ gestaltet

So., 08.03.: 10.00 Gottesdienst in Reutte; zeitgl. Kindergottesdienst

Di., 10.03.: 18.30 Gemeindeabend in Biberwier bei Fam. Inderst

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Fr., 06.03.: 08.00 hl. Messe, anschl. Eucharistische Anbetung; 08.30-09.30 Beichtgelegenheit; 19.00 Weltgebetstag der Frauen in der Evangelischen Kirche

So., 08.03.: 10.15 hl. Messe, nach dem Gottedienst Einladung zur Fastensuppe im kleinen Saal, Spenden kommen der Aktion Familienfasttag zugute; 16.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Di., 10.03.: 08.00 hl. Messe

Herz-Marienkirche, Tränke

Sa., 07.03.: 19.00 hl. Messe

Weitere Gottesdienste Reutte

Mi., 04.03.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten; 16.00 hl. Messe im Haus Ehrenberg

Do., 05.03.: 18.00 hl. Messe im BKH Reutte

Sa., 07.03.: 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten

So., 08.03.: 10.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Mi., 11.03.: 16.00 hl. Messe im Haus zum guten Hirten; 16.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg

Do., 12.03.: 18.00 Wortgottesdienst im BKH Reutte

Breitenwang

Mi., 04.03.: 19.00 hl. Messe; 19.45 Generalversammlung der Vinzenzgemeinschaft

Do., 05.03.: 08.00 hl. Messe – Schulgottesdienst der VS Archbach; 11.00 Ehenbichl hl. Messe – Schulgottesdienst; 19.00 Vortrag Hospizteam im Pfarrstadel

Sa., 07.03.: 19.00 hl. Messe

So., 08.03.: 09.00 hl. Messe, Sammlung Familienfastenopfer

Di., 10.03.: 18.00Vortrag im Pfarrstadel „Abenteuer 60+“

Mi., 11.03.: 19.00hl. Messe

Do., 12.03.: 14.00 Hoagartstube im Pfarrstadel mit Lesung von Lotte Paulmichl „Ich bin Anna, Andreas Hofers Weib“

Kreuzwegandachten:

• Reutte, St. Anna: Mo. & Do., 19 Uhr

• Breitenwang: Do., 18 Uhr

• Mühl Antoniuskapelle: Di., 18 Uhr

• Pflach Ulrichskapelle: Mo., Mi. & Fr., 18 Uhr

• Pflach Dreikönigskapelle: Do., 18 Uhr

• Ehenbichl Magnuskapelle: Di. & Fr., 19.30 Uhr