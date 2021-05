Do., 03.06.: Fronleichnam

Neuapostolische Kirche

So., 30.05.: 09.30 Gottesdienst

Evangelische Pfarrgemeinde

Fr., 28.05.: 20.00 Lange Nacht der Kirchen, Vernissage mit Werken von Frau Lore Havemann/Reutte

So., 30.05.: Gedenktag der Einweihung unserer Dreieinigkeitskirche, 10.00 Gottesdienst mit anschließendem Empfang, zeitgleich Kindergottesdienst;

Pfarrkirche St. Anna, Reutte

Do., 27.05.: 19.00 Maiandacht

Fr., 28.05.: 08.00 hl. Messe, anschließend Eucharistische Anbetung (bis 12 Uhr); 20.30 & 21.30 Lange Nacht der Kirchen, Besinnung mit Texten und Bildern in der St. Anna Kirche und ein Stationen-Weg durch den Klostergang

Sa., 29.05.: 19.00 hl. Messe

So., 30.05.: 10.15 hl. Messe; 17.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache

Mo., 31.05.: 19.00 hl. Messe – Marienmesse

Di., 01.06.: 08.00 hl. Messe

Do., 03.06.: 09.00 Festgottesdienst am Kirchplatz (hl. Messe mit Bläserensemble der Bürgermusikkapelle Reutte. Gebet und Feierlicher Segen für die Gemeinden. Bei Schlechtwetter in der Kirche - Teilnahme für 60 Personen möglich)

Herz-Marienkirche, Tränke

Sa., 29.05.: 14.00 Taufe



Breitenwang

Die Mitfeier der Gottesdienste sind mit FFP-2 Masken (ab 14 Jahren) und unter Einhaltung der aktuellen Covid-Maßnahmen in Breitenwang für 35 Personen möglich.

Mi., 26.05.: 19.00 hl. Messe

Fr., 28.05.: 19.00 - 20.00 Lange Nacht der Kirchen

Sa., 29.05.: 19.00 Wortgottesdienst

So., 30.05.: 09.00 hl. Messe

Mi., 02.06.: 19.00 hl. Messe

Do., 03.06.: 09.00 Festgottesdienst am Kirchplatz St. Anna, Reutte

Wängle/Höfen

Die Mitfeier ist mit FFP2-Masken und unter Einhaltung der aktuellen Covid-Maßnahmen in Wängle auf 40 und in Höfen auf 10 markierten Plätzen möglich.

Mi., 26.05.: 19.00 Maiandacht (Wä. & Hö.)

Do., 27.05.: 19.00 hl. Messe, anschl. eucharistische Anbetung (Wä.)

Fr., 28.05.: 20.30-21.30 Lange Nacht der Kirchen (Wä.)

Sa., 29.05.: 19.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, Sammlung Katholisches Hochschulwerk (Wä.)

So., 30.05.: 09.00 hl. Messe, Sammlung Katholisches Hochschulwerk (Wä.); 19.00 Maiandacht (Wä. & Hö.)

Bitte beachten Sie die jeweils geltenden Covid-Maßnahmen!