Ilka Niederfeld beschäftigt sich mit einem Prozess der Malerei, den sie als “indirekte” Abstraktion bezeichnet.

Ausschnitte reichen, um ein gegenständliches Motiv zu abstrahieren. Niederfeld zufolge entsteht die Abstraktion nicht spontan, sondern entwickelt sich erst durch einen mehrstufigen Arbeitsprozess.

Die so entstehenden gegenstandslosen Bilder weisen nur noch Reste des ursprünglichen Motivs auf. Agieren und Reagieren führt zu einer Art Verselbstständigung des Malens: “.... es malt....”

Die so entstandenen Bilder haben einen sehr persönlichen Bezug und manchmal muss Niederfeld sie erst eine Weile “verstecken”, bevor sie in einer Ausstellung präsentiert werden können.

Die in der Reuttener Galerie ausgestellten Werke sind teils sehr großformatige Gemälde von überwältigender Farbigkeit. Gegenstandslos und doch zu einer dinghaften Aussage fähig.

In seiner kurzen Eröffnungsrede zeigte sich Bürgermeister Oberer nicht nur von Ilka Niederfelds Arbeit begeistert, für ihn ist endlich eine kulturlose Durststrecke zu Ende gegangen. Endlich gibt es wieder Ausstellungen und Konzerte in Reutte - die Abwesenheit von alldem war ein tiefer Einschnitt, der nun langsam verheilt.