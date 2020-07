Spannende erste Hauptrunde im Kerschdorfer Tirol Cup – Reutte und Vils sind weiter!

AUSSERFERN (filo). Gute Nerven brauchten teilweise die Fans der Vereine aus dem Bezirk in der ersten Hauptrunde des TFB-Cup. Die beiden Landesligisten Reutte und Vils sind weiter, Lechtal und Lechaschau mussten sich verabschieden, wobei die Lechtaler hart dran waren, eine Runde weiter zu kommen. Am spannendsten machten es aber die Reuttener unter Trainer Rudi Trakis, sie brauchten über 100 Minuten, um das Weiterkommen zu fixieren. Lesen hier die Details.

Längenfeld – Reutte 2:3 (1:2) Langenfeld (filo?) . Es war ein Spiel wie es spanender nicht sein kann, die Partie zwischen dem Gebietsligisten Längenfeld und der Mannschaft aus Reutte die eine Klasse höher in der Landesliga West spielt. Vor allem in der Schlussphase hielt es keinen der Fans mehr auf den Plätzen, aber der Reihe nach. Die Hausherrn waren es die nach 13 Minuten in Führung gingen, Reutte ließ sich dadurch aber nicht beirren und machten in der 19. Mintue den Ausgleich durch Christoph Bader. Dominic Pece machte in der 28. Minute dann das 1:2 so ging es auch nach wenigen weiteren Höhepunkten in die Pause. Auch die zweite Hälfte brachte über viele Phasen hindurch wenig an Spannung und außer ein paar Spielerwechsel und einer Gelben für Philipp Scheucher in der 86. Mintue war wenig geboten. Reutte glaubte schon die Partie über die Zeit gebracht zu haben, aber ohne die Rechnung von Schiedsrichter Daniel Kraker, die Partie einfach nicht auf Grund vieler Unterbrechungen nicht beenden wollte. So kann man sich den Jubel der Längenfelder Fans vorstellen, als in der 98. Minute der Ausgleich zum 2:2 viel. Alles glaubte nun schon an ein Elferschießen, diesmal aber ohne die Rechnung Oleg Weber, der die Gunst der Stunde nutzte und nach 101 Minuten zum dann doch noch verdienten Sieg für den SV Reutte einlochte. Gratulation an die Mannschaft von Trainer Rudi Trakis, die sich bis zum Schluss nicht aufgegeben hat.

St. Leonhard – Vils 3:5 (1:1) PITZTAL (filo) . Der von vielen Mannschaften „gefürchtete“ kleine Kunstrasenplatz in St. Leonhard war der Austragungsort der Partie zwischen den Pitztalern die in der 1. Klasse West spielen und Vils, dem zweiten Landesligisten aus dem Bezirk Reutte. Die Außerferner gingen zwar planmäßig nach 18 Minuten durch Michael Singer in Führung, aber schon eine Minute später hieß es 1:1. So wurde gewechselt und Vils tat sich nach wie vor schwer, seine Favoritenrolle auch spielerisch unter Beweis zu stellen. Eigentlich lief man dem Gegner eher hinterher, dieser erhöhte nach 50 Minuten auf 2:1, Patrick Hohenrainer konnte zwar in der 69. ausgleichen aber schon zwei Minuten später waren es schon wieder die St. Leonharder, die mit 3:2 in Führung gingen. Ab diesem Zeitpunkt war dann aber Schluss mit Lustig für den FC Vils und die Zurufe und Wechsel von Trainer Singer Friedl sollten fruchten. Er brachte in der 75. Minute Jonas Lochbihler ins Spiel und dieser bedanke sich beim Trainer drei Minuten später mit dem Treffer zum 3:3. Wiederum drei Minuten später in der 81. machte dann Michael Singer mit seinem zweiten Treffer die Führung zum 3:4. Ganz gemäht für die Vilser war die „Kunstwiese“ im Pitztal aber noch nicht und es ging bis zur 95. Minute, in der dann Mathias Wörl der mit seinem Treffer den erlösenden Schusspunkt zum doch verdienten 3:5 setzte.

SPG Lechtal – Seefeld 3:4 n.E (3:3, 1:2) Stanzach (filo). Sehr vuerle Zuschauen aus dem ganzen Bezirk kamen am Freitag Abend zum Flutlichtspiel zwischen der SPG Lechtal, die seit dieser Saison in der Bezirksliga spielt und dem Landesligisten Seefeld. Die Hausherrn behaupteten sich am Anfang gut, waren eher die bessere Mannschaft aber leider schwach im Abschluss. Unter anderem war es Pech, dass ein toller Schuss von Jakob Pfefferkorn nur auf Aluminium traf und wenig später ein Elfmeter von Sebastian Huber vergeben wurde. Da war der Gegner einfach abgebrühter, hatte bis zur 22. Minute nur eine Chance und diese wurde eiskalt zum 0:1 verwandelt. Ebenso dann der Treffer von Seefeld in der 30. Minute zum 0:2, der praktisch auch die Zweite Chance war. Die Hausherrn aus dem Lechtal spielten aber brav weiter, machten guten Fußball und wurden dann doch noch kurz vor der Pause durch den Anschlusstreffer von Sebastian Huber belohnt. Mit 1:2 ging es in die Kabinen und auch danach verhielten sich die Lechtaler wehrhafter als die Gäste. So kam es auch zum Ausgleich in der 49. durch Jonas Haider und nun war alles wieder offen. Ab wieder waren es die Gäste die einfach nicht viel brauchten, um Tore zu machen, ihnen kam es aber auch zu Gute dass ihr eigener Keeper mit Fortdauer des Spieles immer stärker wurde. 71. Minute, Chance für die Gäste und es hieß 2:3. Jetzt setzten die Lechtaler alles auf eine Karte, die Seefelder mussten nach Gelb-Rot sogar ab der 84. Minute nur noch mit zehn Mann auskommen und die heimischen Fans hofften auf ein Wunder. Das kam auch als in der 92. Minute Jonas Haider die Gunst der Stunde nutzte und mit einem Bombentreffer zum 3:3 das Elfmeterschießen brachte. Die Stimmung am Sportplatz in Stanzach erreichte ihren Höhepunkt, dieser war aber nur von kurzer Dauer. Seefeld war einfach auch in dieser Phase wieder die „coolere“ Mannschaft und an Erfahrung reifer. So hieße es am Ende nach dem Elfmeterschießen 3:4 für die Gäste.

Lechaschau – IAC 0:6 (0:2) Lechaschau (filo)..So wie es auf dem Papier zu erwarten war, gestaltete sich schlussendlich auch die Partie des 2.Klasse West Ligisten Lechaschau gegen den Ladesliga-West Club IAC. Vor rund 90 Fans hatten die Hausherrn wenig gegen die Mannschaft aus Innsbruck zu bieten und verloren Schließlich mit 0:6. Für die Lechaschauer gilt es nun, sich auf die kommende Meisterschaft zu konzentrieren, diese beginnt gleich mit einem Heimspiel gegen Flauerling am 8. August um 19.00 Uhr.