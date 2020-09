SALZBURG (eha). Dort wo einst Michael Schumacher, Keke Rosberg, Niki Lauda und viele andere ihre ersten Runden in Rennautos drehten, fand am Sonntag, den 30. August am Salzburgring ein Skiroller-Rennen statt. Mit dabei war auch Thomas Steurer, der heuer auf Grund von Corona sein erstes Rennen bestritt. Der Hauptlauf führte über sieben Runden und insgesamt 30 Kilometer im freien Stil. Die ersten Runden waren noch nass und rutschig, danach herrschten jedoch perfekte Bedingungen. Am Ende des Rennens überquerte Thomas nach 58:46,8 Minuten die Ziellinie auf Platz zwei in seiner Klasse.

Mit dem erreichten Ergebnis ist Tom sehr zufrieden und er geht hoch motiviert in die nächsten Rennen: "Ich freue mich schon auf die nächsten Rad- und Laufbewerbe, vor allem aber auf die kommende Wintersaison."

Alle Ergebnisse finden Sie hier