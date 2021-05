AUSSERFERN. Die Öffnungen zu Pfingsten sind gut angelaufen. Von den Gästen aus Gastronomie und Hotellerie kommen zahlreiche positive Rückmeldungen. Mit dieser Entwicklung sieht VP-Bezirksobfrau Sonja Ledl-Rossmann Tirol für den Sommer gut vorbereitet:

„Mit dem Impfen sind wir gut unterwegs. Zudem sorgen die Betriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten dafür, dass ein sicherer Aufenthalt garantiert ist. Die Infektionszahlen in Österreich und Tirol sprechen dafür, dass weitere Lockerungen vorgenommen werden können.“ Tirols Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann: „Wir sind auf einem guten Weg und können bis zum Sommer zu unserem gewohnten Leben zurückkehren."

Wiederaufnahme vom Vereinsleben

Besonders erfreut ist Ledl-Rossmann über die angekündigten Erleichterungen ab 10. Juni für Vereine.

„Landeshauptmann Günther Platter und die Vertreter der Tiroler Traditionsverbände haben sich für die vielen Vereine in unserem Land stark gemacht und auf Lockerungen im Vereinsleben gepocht. Mit den jetzt vorliegenden Regeln können Musikkapellen, Schützen und Co. ihre wertvolle Arbeit wieder aufnehmen“, erläutert die VP-Bezirksobfrau. Für sie sei die Rückverlegung der Sperrstunde auf 24 Uhr in Kombination mit der 3G-Regel und den aufrechten Sicherheitskonzepten ebenfalls sinnvoll.

Schritt in Richtung Normalität

„Wir sind auf einem guten Weg und können bis zum Sommer zu unserem gewohnten Leben zurückkehren. Für unseren Bezirk ist besonders das Ende der Registrierungspflicht bei Einreise eine wesentliche Erleichterung. Ab 10. Juni ist ein Grenzübertritt wieder ohne große Probleme und bürokratischen Auflagen möglich“, so Sonja Ledl-Rossmann abschließend.

