Ab 2019 gibt es Käse von der Höfener Alm

20.09.2018, 07:45 Uhr

Alle dafür benötigten Voraussetzungen liegen vor: Die Gemeinde ist dafür, die Agrargemeinschaft ebenfalls und mit dem aktuellen Pächter der Alm hat man einen Fachmann zur Hand, der sich mit Tieren auskennt und - besonders wichtig - auch der Käseerzeugung mächtig ist.

Bedarf ist da



"Käse von der Alm liegt im Trend", sagt Bürgermeister Vinzenz Knapp. Er weiß, dass viele Konsumenten diese Spezialitäten sehr zu schätzen wissen. Von der Käseerzeugung auf der Alm profitieren aber auch die Bauern - das Milchgeld ist höher, als wenn die Milch zuerst ins Tal gebracht und hier veredelt wird. Die Agrargemeinschaft kann ihrerseits wiederum einen höheren Pachtzins verlangen, wenn sie im Gegenzug die Vorausssetzungen für die Käseerzeugung schafft.Geplant ist, auf der Höfener Alm einen Zubau in der Größe von zehn auf sechs Metern zu errichten, in dem die Käserei untergebracht wird. Außerdem wird es einen "Käsekeller" zur Lagerung bzw. Reife geben.Und wenn man hoch über Höfen schon baut, dann nützt man die Gelegenheit, um im Almgebäude drei Zimmer mitzuerrichten, die künftig der Vermietung dienen werden.Mit der auf der Alm gewonnenen Milch kann man rund 3500 Kilogramm Käse erzeugen, verrät Vinzenz Knapp. Ehe man sich aber an den ersten Spezialitäten erfreuen kann, dauert es noch eine Zeit.Die Beschlüsse sind gefasst. Nun gilt es, die Planung voranzureiben. Mit dieser kann man Förderungen beantragen, wobei die Voraussetzungen, solche zu bekommen, gut sind. "Wenn alles klappt, können wir noch diesen Herbst mit dem Bau beginnen", ist Knapp voller Tatendrang. Die Restarbeiten möchte man im Frühjahr 2019 erledigen, damit ab der Sommersaison 2019 bereits der erste Käse von der Höfener Alm vermarktet werden kann.