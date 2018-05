Fußball vom Wochenende

07.05.2018, 09:54 Uhr

REUTTE (rei). Eine bittere Niederlage auf eigener Anlage gab es für den SV Reutte. Seefeld setzte sich klar mit 4:0 durch. Zwei Treffer je Spielhälfte erzielten die Gäste. 150 Zuschauer sahen die Niederlage. In der Tabelle bleibt Reutte damit am vierte Platz. Mit einem Sieg hätte der SVR einen Platz gut gemacht, denn auch der Tabellendritte aus Natters patzte.

ARZL. Vils darf sich doppelt freuen: Im Pitztal siegte die Truppe von Trainer Stefan Haid mit 2:0. Weil Tabellenführer Haiming gleichzeitig in Thaur mit 6:0 unter die Räder kam, ist Vils jetzt neuer Tabellenführer in der Gebietsliga West.In der 1. Klasse West läuft es derzeit für die Außerferner Mannschaften nicht so richtig rund. Am Samstag verlor Reutte daheim gegen Sölden mit 3:0. Lechaschau ging auswärts in Imst gar mit 6:0 unter. Der FC Zugspitze verlor ebenfalls - 3:2 in Rum. In der Tabelle ist der FC Zugspitze Letzter, Lechaschau Vorletzter. Reutte liegt am neunten Platz.Pitztal - Vils 0:6 (0:3)St. Leonhard - Lechtal 5:1 (4:1)Landesliga WestUmhausen - Lechaschau 0:9 (0:7)FC International - Höfen 1:3, Pflach - Ehenbichl 0:5, Elmen/Lechtal - Zugspitze 2:0, Steeg/Holzgau - Weißenbach 2:3, Breitenwang - Tannheim 0:4;Breitenwang - Steeg/Holzgau 6:1, Weißenbach - Elmen/Lechtal 3:1, Tannheim - Höfen 1:1, Zugspitze - Pflach 1:6, Ehenbichl - International 0:2.In der Tabelle führt Tannheim vor Ehenbichl. Tabellenschlusslicht ist Steeg/Holzgau.