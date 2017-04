Wenig Punkte für die Außerferner

24.04.2017, 07:11 Uhr

Reuttes Kampfmannschaft hätte daheim Oberperfuss zu Gast gehabt, das Spiel wurde aber auf Dienstag, 16. Mai verschoben. Für Reutte wären die Punkte aus diesem Spiel enorm wichtig gewesen. Hatte man den Winter noch auf dem dritten Tabellenplatz überdauert, so liegt der SVR jetzt nur noch am fünften Rang - allerdings mit eben einem Spiel weniger und der Option, durch einen Sieg und damit drei Punkten zumindest wieder einen Platz aufzuholen. Bevor dieses Meisterschaftsspiel ausgetragen wird, stehen aber andere schwere Spiele bevor. Bis zum Nachtragsspiel könnten die Karten also ohnehin noch völlig anders gemischt werden.Auch Reuttes zweite Mannschaft war zum Nichtstun verdammt. Das ist hier doppelt bitter, denn ausgerechnet in dieser Runde schaffte Tabellennachbar Mieders einen Sieg und gab damit die "Rote Laterne" wieder an den SV Reutte ab. Der aber mit einem Spiel und jetzt zwei Punkten weniger als Mieders. Für die Moral ist das natürlich alles andere als gut, aber zumindst weiß man, dass man alles selbst in der Hand hat, um wieder in gesicherte Regionen vorzustoßen. Das Nachtragsspiel findet am 17. Mai statt.

Einen echten Schlager gab es in der Gebietsliga West. Da empfing Vils als Tabellenzweiter den Tabellenführer aus Innsbruck. Tore bekamen die 350 Zuschauer leider keine zu sehen. Nach 90 Minuten trennten sich die Teams mit 0:0. Für die SPG Innsbruck, die in der Tabelle klar voran liegt, hatte diese Punkteteilung wenig Auswirkungen, Reutte musste hingegen den zweiten Platz an Neustift abgeben. Neustift besiegte nämlich daheim Sistrans mit 2:0 und liegt durch diesen Erfolg jetzt einen Punkt vor Vils.In der 1. Klasse West gab es für die Außerferner Mannschaften durchwegs Niederlagen. Alle drei Begegnungen mit heimischer Beteiligung zeichneten sich durch viele Tore aus. Besonders bitter sicherlich die Niederlage der SPG Zugspitze. Obwohl die Mannschaft von Trainer Hubert Eberle drei Treffer erzielte, verlor sie am Ende knapp: Wilten setzte sich mit 3:4 durch. Schon früh lagen die Gäste mit 0:2 voran. Marco Schmid verkürzte dann auf 1:2 (30.) Doch in die Pause ging es dann mit 1:3.Als Florian Neuwirth die Gastgeber in der 55. Minute auf 2:3 heranbrachte, keimte neuerlich Hoffnung auf. Wilten zog jedoch auf 2:4 davon (78.). Im Gegenzug war Marco Schmid erfolgreich: 3:4. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen, die SPG Zugspitze unterlag mit 3:4 und rutschte dadurch auf den vorletzten Tabellenplatz ab.Hinter der SPG aus der Zugspitzregion liegt nur noch die SPG aus dem Lechtal. Die verlor in Absam mit 6:3. Arg unter die Räder kam auch Lechaschau, das in Imst mit 5:0 abgefertigt wurde.Eine Punkteteilung gab es in der 2. Klasse West - Vils II und Schönwies/Mils II trennten sich 1:1.