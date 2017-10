Fünf neue Lehrlinge bei Holzbau Saurer

05.10.2017, 13:30 Uhr

Im Bezirk werden jährlich 25 Einfamilienhäuser errichtet und weitere 25 Holzhäuser dürfen nach Deutschland geliefert und montiert werden. Alleine durch die Montageeinsätze für den deutschen Partner Vöma Bio Bau werden in Summe 35.000 Kilometer zurückgelegt. Im Zillertal werden bald 19 Reihenhäuser aneinander gezimmert. Das Unterland wird um einen Hotelkomplex mit 144 Gästezimmern bereichert und auch Nahe der Betriebsstätte im Lechtal darf ein modernes Hotel gebaut werden. In Lechaschau realisieren die Hölzernen eine weitere Fertigungshalle für einen namhaften Verpackungsmaschinenhersteller.Die Firma Saurer zählt zu den modernsten Holzbauern in ganz Österreich. Hightech als Standard für Präzision in der Vorfertigung.Langeweile wird es in der beruflichen Bahn der Lehrlinge kaum geben. Nach Abschluss der Gesellenprüfung stehen Türen zur Weiterbildung durch die Bauhandwerkerschule, Bauakademie und Holzbaumeisterprüfung offen.