Beschimpfungen, Beleidigungen auf Facebook, TikTok und Co stehen auf der Tagesordnung. Corona hat das Ganze noch verschärft. Wie kann ich damit umgehen? Christine Wagneder vom JugendService Ried gibt Tipps.

BEZIRK RIED. "Gerade in sozialen Netzwerken wie etwa TikTok, Facebook, Youtube etc. werden Menschen aller Altersgruppen, oftmals auch Kinder im späten Volksschulalter, mit Beschimpfungen konfrontiert", weiß die JugendService-Leiterin Christine Wagneder. Speziell jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie seien viele Menschen zusätzlich belastet. Sie äußern ihre Wut und Verzweiflung im Netz.

"Vor allem sehr junge Nutzer wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen und welche Antworten und Verhaltensstrategien hier hilfreich sein können", schildert Wagneder. Was sie nun brauchen ist Unterstützung. Denn: "Wird kein Widerspruch auf Hasskommentare geleistet, so lernen Kindern und Jugendliche, dass solche Beschimpfungen normal sind und verfallen im schlimmsten Fall selbst in ein solches Verhalten", erklärt sie.

Ob mit Fakten zu reagieren, die Aufmerksamkeit auf andere Themen zu lenken oder die Situation mit Humor aufzulockern: Laut Wagneder gibt es verschiedene Strategien, die im direkten Konter besonders hilfreich sein können. Dazu zähle auch, die Betroffenene zu unterstützen und gemeinsam mit anderen gegen negative Kommentare vorzugehen. "Etwa durch Likes für diejenigen, die bereits gekontert haben. So kann eine entsprechende positive Stimmung verbreitet werden", weiß die JugendService-Leiterin.

Gegenrede – aus dem Englischen die sogenannte "Counter Speech" sei ebenfalls ein wirkungsvolles Mittel, um Hasspostings im Internet entgegenzutreten. Die Idee dahinter: "Hass soll auch im Netz nicht ignoriert werden. Es lohnt sich, die Verfasser aktiv zu konfrontieren", erklärt Wagneder. Dabei werden diskriminierende oder extremistische Botschaften auseinandergenommen und mit stichhaltigen Argumenten widerlegt. "Oft geraten Hater dann in Erklärungsnot und ihre Postings verlieren ihre Wirkung." Wichtig hierbei: Bei Gegenrede gehe es weniger darum, überzeugte Hater umzustimmen. Vielmehr können solche fundierte Argumente helfen, stille Mitlesende zum Nachdenken zu bringen. Und noch ein Tipp von Wagneder dazu: "Hass im Internet niemals mit Hass begegnen. Argumente zur Gegenrede sollen immer ruhig und sachlich vorgebracht werden."

Hasspostings sind kein Kavaliersdelikt

Hetze, Beleidigungen und Beschimpfungen sind auch online strafbar. Man kann solche Beiträge bei jeder Polizeidienststelle anzeigen. Man muss jedoch Beweise vorlegen – etwa Screenshots. Folgende Straftatbestände können mit Hasspostings erfüllt sein: Verhetzung, Verstoß gegen das Verbotsgesetz, Üble Nachrede, Beleidigung, Verleumdung, Kreditschädigung, Gefährliche Drohung, Nötigung oder Cyber-Mobbing.

So kann Gegenrede funktionieren: