TUMELTSHAM. Während viele am Pfingstsonntag nachmittags gemütlich bei Kaffee und Kuchen bei Verwandten saßen, kontrollierte Rosi Hörmandinger aus Danner die Straßenränder. Nicht nur in Tumeltsham, auch in Aurolzmünster und Utzenaich entfernte sie gedankenlos weggeworfenem Müll. Ihr Bruder bastelte dafür aus Sperrmüll einen „Sondertransporter“, mit dem "Rosi" ehrenamtlich und privat für Sauberkeit in ihrer Umgebung sorgte. Für Rosi, die hauptberuflich im ASZ arbeitet, ist eine saubere Umwelt von großer Bedeutung. Damit ist sie ein echtes Vorbild für die Gesellschaft.