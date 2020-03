Hier finden Sie eine Übersicht der abgesagten Veranstaltungen im Bezirk Ried.

OÖ, BEZIRK RIED (schi). Die Liste wird von der Redaktion laufend aktualisiert. Sollten wir Ihre Veranstaltung nicht angeführt haben, bitte eine Mail an ried.red@bezirksrundschau.com.

Konzerte

Trachtenkapelle Kirchheim

Musikverein Antiesenhofen-Reichersberg

Volksmusikabend der MMK Taiskirchen (ein neuer Termin wird bekanntgegeben)

Biermärz

Folgende Biermärz-Veranstaltungen finden nicht statt:



Josefimarkt Uttendorf , 13. - 15. März

, 13. - 15. März Offene Führung - Kletzl Wurstparadies , Freitag 13. März

, Freitag 13. März Biergala am Loryhof, Freitag 13. März (Infos bzgl. Kartenrückgabe beim Loryhof)

am Loryhof, Freitag 13. März (Infos bzgl. Kartenrückgabe beim Loryhof) Pericopes +1 - Jazzkonzert Burg Obernberg, Samstag 14. März

Burg Obernberg, Samstag 14. März Biercocktailparty im Weberbräu , Samstag 14. März

, Samstag 14. März Weißbierbottich-Nachtführung in der Brauerei Ried, Dienstag 17. März

in der Brauerei Ried, Dienstag 17. März Biermärz zu Gast in der Weberzeile , Freitag 20. März

, Freitag 20. März Brauseminar in der Brauerei Ried, Samstag 21. März

in der Brauerei Ried, Samstag 21. März Brauereiführung , Bierkistenteamlauf & Bierclubbing in der Brauerei Aspach, Samstag 21. März

, Bierkistenteamlauf & Bierclubbing in der Brauerei Aspach, Samstag 21. März Obernberger Pferdemarkt mit Kulturrundgang, Samstag 21. März

mit Kulturrundgang, Samstag 21. März Jazz-Bier-Frühschoppfen im Gasthof Gramiller, Sonntag 22. März

im Gasthof Gramiller, Sonntag 22. März Bier & Kas im Weberbräu , Dienstag 24. März

, Dienstag 24. März Charity Haubenköche Dinner im Fill Future Dome, Donnerstag 26. März (Details folgen)

im Fill Future Dome, Donnerstag 26. März (Details folgen) Brauereiführung Wenzl Privatbräu , Freitag 27. März

, Freitag 27. März Kabarett Mario Sacher in der Burg Obernberg, Freitag 27. März (Infos bzgl. Kartenrückgabe beim Tourismusverband)

in der Burg Obernberg, Freitag 27. März (Infos bzgl. Kartenrückgabe beim Tourismusverband) Landlerischer Weißbierfrühschoppen im Weberbräu, Samstag 28. März

im Weberbräu, Samstag 28. März Brautag in Treubach, Samstag 28. März

Folgende Biermärz-Veranstaltungen finden statt:



Ausstellung Burg Obernberg , jeden FR/SA/SO geöffnet

, jeden FR/SA/SO geöffnet Gaumenfreuden mit Hopfenbegleitung im Gasthof Bauböck, 13. + 14. März

im Gasthof Bauböck, 13. + 14. März Nach Kunst ein Bier im Daringer Kunstmuseum, Samstag 14. März

im Daringer Kunstmuseum, Samstag 14. März Geselliges Brunchen beim Tiroler Bua, jeden Samstag

beim Tiroler Bua, jeden Samstag Brauereiführung Schnaitl , Sonntag 15. März

, Sonntag 15. März Bierbratlsonntag beim Haiderwirt , Sonntag 15. März

, Sonntag 15. März Weißwurstfrühstück im Hotel Der Kaiserhof , Sonntag 15. März

, Sonntag 15. März Rieder Bauernmarkt , Freitag 20. März

, Freitag 20. März Bier auf Wein , Biergasthof Riedberg am Freitag, 20. März

, Biergasthof Riedberg am Freitag, 20. März Bierbratlsonntag im Gasthaus Wurmhöringer, Sonntag 22. März

im Gasthaus Wurmhöringer, Sonntag 22. März Kochkurs Cook Up Kitchen , Sonntag 22. März

, Sonntag 22. März Hopfen & Malz im Gasthof Bauböck, Freitag 27. März

im Gasthof Bauböck, Freitag 27. März Krimi & Bier im Braugasthof Schnaitl, Freitag 27. März

Schnaitl, Freitag 27. März Bierbrauen Live - Kanonenbräu , Samstag 28. März

, Samstag 28. März Frühschoppen beim Rieder Wirt , Sonntag 29. März

, Sonntag 29. März Saisoneröffnungsschifffahrt - Innschifffahrt Schärding, Sonntag 29. März

Theater

Das Krankenhaustheater Ried spielte heuer "Die Widerspenstige" im Stadtsaal Ried. Erst wollten die Mitglieder mit begrenzter Zuschauerzahl weitermachen, haben sich jetzt aber dazu entschlossen, die Aufführungen abzusagen.

Starmovie Kino

Wie Starmovie in einer Aussendung schreibt, bleiben die Kinos weiterhin geöffnet. Die Säle sind auf maximal 99 Besucher beschränkt, jeder Gast kann sich im Einvernehmen mit den anderen Gästen auch auf andere freie Plätze im Saal setzen. Zudem werden in den großen Kinosälen durch das Online-Bookingsystem automatisch Plätze zwischen den gebuchten Tickets freigelassen, um hier noch mehr Abstand zu anderen Gästen zu ermöglichen.

Sport

Die SV Ried berichtet in einer Aussendung: "Die kommenden beiden Runden der HPYBET 2. Liga werden verschoben. Davon betroffen ist auch das für Freitag, dem 13. März, angesetzte Heimspiel der SV Guntamatic Ried gegen Lafnitz. Über den Nachtragstermin entscheidet die Österreichische Fußball-Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz. Die Karten für das Spiel behalten ihre Gültigkeit."

Messe Ried

Die Sport & Fun wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Der Auftritt von Luis aus Südtirol wird auf den 20. Mai, "Queen of Sand" auf den 22. Mai verschoben.

Krankenhaus Ried



"Wir sagen alle öffentlichen Veranstaltungen in den nächsten Wochen ab. Dies betrifft die Infoveranstaltungen für Pflegeausbildungen am 13. März und am 20. März., das Netzwerktreffen der Selbsthilfegruppen am 26. März und den Storchentag am 18. April", schreibt das Krankenhaus Ried auf seiner Facebookseite.

Informationen zur Ausbreitung des Corona-Virus und zu den Maßnahmen finden Sie ständig aktuell auf meinbezirk.at/corona-ooe.