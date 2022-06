Das Familienunternehmen Fussl Modestraße mit Stammsitz in Ort feierte am Samstag, 25. Juni mit Partnern, Prominenz und vielen Mitarbeitern das 150jährige Jubiläum. Insgesamt durften mehr als 1.200 Gäste im feierlich dekorierten Logistikzentrum des Unternehmens begrüßt werden.

ORT. Gefeiert wurde das 150-jährige Firmenjubiläum – zwar coronabedingt ein Jahr verspätet, dafür aber bei ausgezeichneter Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Starmoderator Armin Assinger führte bestens gelaunt und mit flottem Spruch durch den Festabend. Als „Mutmacher und Vorbild“ bezeichnete Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer die Fussl Modestraße. „Der Erfolg wurde nur durch Einsatz, Leistung und mutige Entscheidungen möglich“, betonte er in seiner Festrede und überreichte anschließend an Fussl-Seniorchefin Berta Mayr das Silberne Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich. „Ich nehme die Auszeichnung gerne entgegen für die Mitarbeiter, denn der Erfolg ist nur durch sie möglich geworden", so Berta Mayr.

Dank an Mitarbeiter

Auch ihre Söhne und Geschäftsführer Ernst und Karl Mayr betonten bei der Begrüßung, dass die wichtigsten Gäste an diesem Abend die Mitarbeiter seien. Dafür ernteten sie – genau wie zuvor ihre Mutter – tosenden Beifall aus dem Publikum. Applaus gab es auch für jene Damen und Herren, die bereits seit vielen Jahren dem Unternehmen die Treue halten und dafür geehrt wurden. Aber bei Ruhm alleine blieb es nicht: Als symbolisches Dankeschön erhalten die rund 1400 Mitarbeiter der Fussl Modestraße einen Jubiläumsbonus. Und 150.000 Euro wurden von der Familie Mayr an sechs karitative Non-Profit-Organisationen gespendet.

Quiz und beste Musik

Nach den offiziellen Programmpunkten und kulinarischen Genüssen stand als Showhöhepunkt ein Fussl-Millionenquiz und ein musikalischer Überraschungsgast auf dem Programm: Entertainer Eric Papilaya sorgte gemeinsam mit demBossa Club und Sängerin Helena May für einen tollen Abschluss.

Fulminantes Comeback ganz ohne Online-Shop

Die Geschichte der Fussl Modestraße begann 1871 mit der Gründung einer kleinen Greißlerei durch Felix Fußl, dem Namensgeber des Unternehmens. Heute führen die Brüder Karl und Ernst Mayr das Familienunternehmen mit aktuell 150 Filialen in Österreich und 49 in Süddeutschland bereits in fünfter Generation. Entgegen dem allgemeinen Trend konnte der österreichische Modefilialist seine Marktposition auch in der schwierigen Coronazeit stärken und weiter ausbauen - und zwar völlig ohne Online-Shop. "Unsere Stärke ist die persönliche Beratung vor Ort. Unsere Mitarbeiter sind keine Modeverkäufer, sondern Menschen-Glücklichmacher. Wir erleben derzeit ein fulminanter Comeback und dafür möchten wir uns herzlich bei unseren Mitarbeitern bedanken", so Karl Mayr.