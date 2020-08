Hermine Aigner aus Kirchdorf nähte bis zum Schluss Mund-Nasen-Schutz Masken für den guten Zweck.

KIRCHDORF. In den letzten Monaten ratterte Hermine Aigners Nähmaschine fast Tag und Nacht. Genau 1.145 Schutzmasken hat die Pensionistin für den guten Zweck genäht. Sie versorgte den Sparmarkt Zimmerer, die Goldhaubengruppe Kirchdorf sowie die Volksschule Obernberg mit ihren Masken. Besonders freute sie sich über die Postkarten der Kinder, die sich damit bei ihr bedankten. Auch Bestellungen von Gemeindebürgern nahm Aigner gern entgegen. "Jetzt ist meine Nähstube allerdings geschlossen", erklärt die Pensionistin, die heuer ihren 80. Geburtstag feierte. Der Erlös des Maskenverkaufs wurde im August an die Pfarre Kirchdorf gespendet. Propst Markus Grasl und Pfarrgemeinderat Obmann Stefan Schwarzmayr nahmen die Spende in Höhe von 2.500 Euro in Empfang.