OBERNBERG AM INN. Der neue Aussichtsturm in Obernberg am Inn ist touristische Attraktion und Symbol für nachhaltige Energiegewinnung zugleich. Vier Infotafeln nahe des Turmeingangs beschreiben, wie in Obernberg Energie erzeugt wird.

Gestaltet hat diese Christine Lindenthaler aus Obernberg am Inn. Sie erklärt: "Zum einen geht es um die Energie der Sonne. Der Turm wird über eine hochmoderne Photovoltaik-Anlage betrieben. Um Energie aus Wasser: In Obernberg wird mit dem Wasserkraftwerk Egglfing Strom erzeugt. Energie aus der Erde: Hier geht es um die Geothermie Obernberg dank der Fernwärme Gmb H. Die vierte Tafel thematisiert die Innovationskraft des Menschen und nennt sich 'Vom Geist der Luft'. Ohne die Energie der menschlichen Vorstellungskraft kann sich nichts Neues entwickeln."

Obernberg sei durch diese Energiegewinnungs-Arten beinahe energieautark, wie Lindenthaler weiter ausführt. Bei der Gestaltung der Tafeln legte sie deshalb besonderen Wert darauf darzustellen, wie sehr sich Gemeinde und die Fernwärme GmbH bemühen, diese Energieautarkie zu erreichen.

