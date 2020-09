Am 1. September 2020 öffnete der „LohnsburgerLaden“ seine Türen. Der Hofladen mit regionalen Produkten wird von Beschäftigten der Lebenshilfe-Werkstätte Ried betrieben.



LOHNSBURG. Nach umfangreichen Umbauarbeiten entstand in der ehemaligen Fleischhauerei Badegruber ein neuer Hofladen der Lebenshilfe OÖ in dem ausschließlich Produkte regionaler Direktvermarkter sowie von der Lebenshilfe-Werkstätte Ried verkauft werden. Daneben ist auch ein kleines, gemütliches Café im Hofladen integriert. Am 1. September wurde der Laden mit dem Segen von Pfarrer Johann Kogler eröffnet.

Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung

Zwölf Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung betreiben im Wechsel mit Begleitern der Werkstätte Ried den Nahversorger im Zentrum von Lohnsburg mit dem Café. Damit gewinnt das Geschäftslokal auch sozial an Bedeutung und fördert die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Dazu der Leiter der Lebenshilfe-Werkstätte Ried, Rudolf Rembart: „Unsere Klienten wechseln dadurch von der Empfänger- zur Geber-Seite und leisten mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag.“ Der Lohnsburger Laden ist ein Nahversorger-Projekt der Lebenshilfe OÖ, das mit Unterstützung der Leader-Region Mitten im Innviertel und der Marktgemeinde Lohnsburg entstanden ist. Initiiert hat es die Familie Badegruber, die sich nun über die gelungene, neue Nutzung für die Räumlichkeiten ihrer ehemaligen Fleischerei freut.

Zwei Grundwerte vereint



Maximilian Mayer, Bürgermeister der Marktgemeinde Lohnsburg, freut sich über den neuen Hofladen im Ortszentrum: „Das Projekt vereinigt zwei wesentliche Grundwerte unserer Gesellschaft: Ökologie und Menschlichkeit. Regionale Lebensmittel zeichnen sich durch einen soliden ökologischen Fußabdruck aus und sind ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Die Begegnung und die Kommunikation mit den ‚Schwächeren‘ unserer Gesellschaft entschleunigt und eröffnet dem Besucher neue Blickwinkel.“

Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 8.30 – 12 und 13 – 15.30 Uhr

Mittwoch, Samstag: 8.30 – 12 Uhr