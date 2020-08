OBERNBERG. In Obernberg wurde heute Vormittag der 40 Meter lange, mobile Hochwasserschutz aufgebaut, da der Pegel des Inns kontinuierlich steigt. Über die Landeswarnzentrale wurde die Freiwillige Feuerwehr Obernberg dazu alarmiert. "Wir haben den Hochwasserschutz nach dem Hochwasser 2013 angekauft. Damit werden die am Inn gelegenen Häuser im Gebiet Vormarkt Ufer sowie die Kanal-Pumpstation der Gemeinde geschützt", so Obernbergs Bürgermeister Martin Bruckbauer.

Hochwasser in Oberösterreich – Pegelstände steigen