Forderung nach verstärkter heimischer Beschaffung umgesetzt, Schweinebranche braucht dringend Unterstützung.



OÖ, RIED. „Wenn wir unsere bäuerliche Struktur, die hohe Qualität der heimischen Lebensmittelproduktion und die Eigenversorgung im Land auch in Zukunft erhalten wollen, braucht es Anreize und Möglichkeiten für unsere Landwirte, ihre Produkte auch zu einem realen Preis am Markt absetzen zu können“, macht ÖVP-Abgeordneter Manfred Hofinger auf die zunehmend schwieriger werdende wirtschaftliche Situation auch bei den Bauern aufmerksam.

Tageskostgeld um fünf Millionen Euro erhöht



„Vor allem in der öffentlichen Beschaffung gilt es vorbildhaft zu agieren“, sagt Hofinger und ist erfreut, dass es nach vielen Gesprächen gelungen ist, das Tageskostgeld im Verteidigungsministerium zur regionalen Beschaffung um fünf Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen. „Das bedeutet, dass für die Verpflegung der Soldatinnen und Soldaten in den Kasernen und Dienststellen mehr Geld beim Einkauf und der Verarbeitung von heimischen Lebensmitteln zur Verfügung steht. Und das nützt und hilft den Bäuerinnen und Bauern in der Region“, weist Hofinger vor allem auf den Kasernenstandort in seinem Heimatbezirk Ried hin.

Massiver Absatzrückgang in der Schweinebranche



Mit besonders dramatischen Verlusten hat seit vielen Monaten die Schweinebranche zu kämpfen. Der Preisverlust aufgrund des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland und dem massiven Absatzrückgang aufgrund der geschlossenen Gastronomie hat diese Branche besonders hart getroffen. „Wirkungsvolle Hilfsmaßnahmen zur Abdeckung ihrer Umsatzeinbußen sind daher dringend notwendig“, erwartet Hofinger rasch gezielte Unterstützungsleistungen.