Reichersberg: Vier Konzerte in der Stiftskirche und zwei Volksmusikabende umfasst das Programm in diesem Sommer.

Orgelklänge mit dem Passauer Domkapellmeister Andreas Unterguggenberger und dem Vokalensemble ArsSonandi eröffnen den Konzertreigen im Juni. Strahlende Trompetenklänge mit den Solotrompetern Johannes Moritz (München) und Thomas Bachmair (Wien), beide geborene Schärdinger, setzen die Reihe im Juli fort. Der Gesang steht beim Septemberkonzert „Jesu bleibet meine Freude“ im Mittelpunkt des Programms. Mit symphonischen Blasorchesterklängen schließt das SBO Ried am 3. Oktober unser Programm 2021 unter dem Titel „Praise Jerusalem!“ ab.

Für alle Konzerte in der Stiftskirche werden Platzkarten namentlich zugewiesen, durch die Abstandsregelungen stehen heuer weniger Sitzplätze zur Verfügung. Der Kartenvorverkauf ist nur in der Verwaltung des Stiftes möglich, Restkarten werden auch an der Abendkasse vergeben. Es gilt die jeweilige Regelung der österreichischen Bundesregierung.

Zwei Abende mit „Volksmusik im Mondenschein“ im Stiftshof bringen unterhaltsame Volksmusik und Gesang in bewährter Form auf die Bühne. In Zusammenarbeit mit dem „Neuen Bräustüberl“ erwarten die Besucher diesmal zusätzlich gastronomische Schmankerl. Der Eintritt dazu ist wiederum frei. Alle Informationen auf der Homepage des Stiftes Reichersberg: www.stift-reichersberg.at