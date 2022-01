Wer kennt sie nicht aus der Kindheit: Die kleinen, bunten Steine, mit denen Schlösser, Raketen, Drachen, Züge, Fantasiewelten und vieles mehr gebaut werden können. Auch in der Kompass Schule dürfen die Jugendlichen mit Lego ihren Spaß haben. Allerdings werden dort - anstatt Burgen, Villen oder Monster Trucks – verschiedenste Roboter gebaut und anschließend programmiert.

Die Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Schulstufe arbeiten in der Schule schon seit mehreren Jahren mit dem Lego Mindstorms Konzept. Das praxisorientierte Lernkonzept fördert kritisches und mathematisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration.

In kleinen Gruppen werden Arbeitsaufträge erledigt, beginnend mit dem Zusammenbauen eines Robotermodells. Anhand der dazugehörenden intuitiven, symbolbasierenden Software lernen die Kinder anschließend, verschiedene Motoren und Sensoren zu programmieren.

Gemeinsam mit der Firma Paso Solutions wurde dieses Jahr das Projekt erweitert. Nach erfolgreicher Absolvierung des Basiskurses stellt das IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen eine Trainerin für die weiterführende Einheiten zur Verfügung.

Je früher sich Kinder mit der Logik des Programmierens befassen, desto einfacher baut sich das entsprechende Verständnis auf. Deshalb unterstützt Paso Solutions dieses Schuljahr für die Kinder der Volksschule den Erwerb mehrerer Bee Bots. Dabei handelt es sich um kleine Roboter, die sich mit Hilfe von Tasten programmieren lassen.

„Ich habe die kleinen Bienen-Roboter vor vier Jahren im Welios bei einem Workshop kennengelernt“, sagt Lisa Lobmaier, Klassenvorständin der Volksschule „Die Kinder hatten damals einen Riesenspaß.“ „Es ist eine gute Gelegenheit, das Interesse der Kinder für Technik spielend zu wecken und eventuellen Vorurteilen zu vermeiden“, ergänzt Frau Lobmaier.