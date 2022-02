RIED. Da der heurige Winter bisher sehr mild verlaufen ist, konnten viele Baustellen ohne Unterbrechung durchlaufen. Das spürt man natürlich auch am Arbeitsmarkt, wie Klaus Jagereder, Leiter der Arbeitsmarktservice Ried, weiß: "Die saisonbedingten Freistellungen waren heuer um 25 Prozent geringer als im Vorjahr!" Auch der Vergleich zu 2019 macht laut Jagereder deutlich, wie gut der Wirtschaftsmotor aktuell in vielen Branchen läuft. "Im Jahr vor Corona waren im Bezirk Ried im Jänner um fast 20 Prozent mehr Jobsuchende beim AMS gemeldet!"

Zahlen und Fakten

Aktuell sind im Bezirk Ried 4,9 Prozent der Erwerbsfähigen arbeitslos. Konkret sind das 493 Frauen und 900 Männer. Im Jänner 2021 waren es 7,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Oberösterreich beträgt aktuell 5,4 Prozent und ist damit um 2,2 Prozent geringer als im Vorjahr. In ganz Österreich sind derzeit 8,1 Prozent auf Arbeitssuche, im Jänner 2021 waren es 11,5 Prozent.

Lehrstellenmarkt

Fast jedes Unternehmen im Bezirk Ried sucht aktuell Lehrlinge. "Dadurch ergeben sich Ausbildungsmöglichkeiten, die wir in den letzten Jahren so nicht gekannt haben!

Schulische Ausbildungen sind für viele junge Menschen das perfekte Sprungbrett in die Berufswelt. Leider bleiben aber auch junge Menschen auf diesem Weg, weil es oft der einfachste ist. Hier würde ich mir mehr Aktivität und Engagement der Jugendlichen aber auch der Eltern wünschen, um durch Orientierung die vielfältigen Möglichkeiten kennenzulernen - ein Gespräch mit dem AMS wäre dazu ein sehr guter Einstieg", so Jagereder.