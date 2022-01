Wintersteiger investiert in die Lehrlingsausbildung und somit in die Zukunft: Ende März soll die neue Lehrwerkstatt am Standort in Ried eröffnet werden.



RIED. Mit „New Work“ verfolgt die Wintersteiger AG eine Personalentwicklung, die auch bei den jüngsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – den Lehrlingen – aufschlägt. "Mit der neuen Lehrwerkstätte wollen wir den Lehrlingen einen modernen Ausbildungsplatz bieten", so Franz Gangl, Director Marketing & Communications bei Wintersteiger. Einen großen Schwerpunkt und Platz bekommt die Digitalisierung in der neuen Ausbildungsstätte: Im „Smart Factory Lab“ lernen Lehrlinge an Versuchsaufbauten das Arbeiten an und mit Robotern kennen. Die „Cobots“ kommen künftig in der Wintersteiger Produktion zum Einsatz, um dort einfache Tätigkeiten wie Sortieren oder Vorfertigen zu verrichten. Damit bekommen unsere Lehrlinge eine starke digitale Ausbildung mit auf den Weg und werden bestmöglich auf die neue Arbeitswelt vorbereitet. Eine moderne Ausbildung am Puls der Zeit macht auch Wintersteiger zukunftsfit.

Acht Lehrberufe



Rund 700.000 Euro investiert das Rieder Unternehmen in die neue Ausbildungsstätte. Jugendliche werden hier in acht Lehrberufen ausgebildet: Metalltechnik, Elektrotechnik, Konstruktion, Betriebslogistik, Büro, Informationstechnologie und ganz neu ab 2022: Mechatronik und Metallbearbeitung. Auch eine Lehre mit Matura ist möglich. Neben dem fachlichen Teil beinhaltet das Ausbildungskonzept persönlichkeitsbildende Seminare zu Themen wie Teamarbeit, Präsentationstechniken, Selbst- und Projektmanagement, Gesundheit und vieles mehr. Am Ende der Lehrzeit, nach dem Schnuppern in verschiedenen Bereichen, kommt ein weiterer Meilenstein: das Lehrlingsprojekt. Im Team setzen die Lehrlinge selbstständig einen Auftrag um, und zwar von der Planung und Kostenkalkulation über die Umsetzung bis zur Abnahme durch Vorstand und Meister. Aktuell absolvieren 54 Jugendliche ihre Lehre bei Wintersteiger am Standort Ried. Jährlich werden etwa 15 neue Lehrlinge aufgenommen.