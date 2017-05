Ein persönliches Geschenk für Mama

06.05.2017, 20:35 Uhr

Am Muttertag liegen neben den Klassikern Blumen und Gedichte persönliche Geschenke im Trend.

BEZIRK. Ein Tag zu Ehren der Mutterschaft: Der Muttertag naht, denn traditionell werden Mamas und Omas am zweiten Sonntag im Mai - heuer der 14. - beschenkt und geehrt. Wie der Valentinstag oder Halloween kam dieser frühsommerliche Feiertag über Umwege von den Vereinigten Staaten nach Europa. Generationen von Kindergartenkindern und Schülern lernen seit 1914 Ende April Gedichte und basteln Karten. Neben diesen Klassikern für den jüngeren Nachwuchs stehen Blumen nach wie vor ganz oben auf der Liste der beliebtesten Muttertagsgeschenke. Der Trend geht in den letzten Jahren jedoch in Richtung Sachgeschenke. Was dabei zählt ist der persönliche Touch. "Bei mir kaufen Männer für ihre Mütter, vor allem aber für ihre Frauen, gerne eine personalisierte Tasche als besonderes Geschenk, natürlich auch zum Muttertag", weiß Johanna Feichtinger, Inhaberin von JaMia Taschen in Ried.

Die gebürtige Schildornerin fertigt die Taschen aus Echtleder und LKW-Planen in ihrem Geschäft und unterstützt die Kunden bei der Material- wie Designwahl. "Die Männer machen sich viele Gedanken über Farbe und Stil", so Feichtinger. Zum persönlichen Geschenk wird eine Tasche zusätzlich durch Initialen oder den Handabdruck des Kindes. "Ganz Unsichere entscheiden sich für einen Gutschein, der eigentlich immer sofort eingelöst wird." So individuell wie die Anspüche sind die persönlich designten Modelle von Johanna Feichtinger. Im permanenten Sortiment von JaMia finden Kunden zum Beispiel die "Business-Lady". Diese Allroundtasche bietet Platz für Wickelequipment ebenso wie für A4-Ordner und ein 17" Notebook. Alle Taschen von JaMia sind mit Crossbodygurt zum beliebigen Ein- und Aushaken gefertigt. "Ich habe die 'Business Lady' auch schon als Wickeltasche mit dem Namen des Kindes oder als Version für den Kinderwagen gemacht", so die Designerin. Auch was die Materialien betrifft, ist Individualität angesagt. "Während die einen auf Echtleder schwören, bevorzugen andere die Vorteile der trendigen LKW-Plane: robust, abwischbar und verzeihend", weiß Feichtinger.