Festmusik im Stift

Zum Auftakt der Konzertsaison 2017 gastiert am Donnerstag, 25. Mai um 19:00 Uhr der internationale Euphonium Solist STEVEN MEAD gemeinsam mit dem Ensemble SoundINNBrass in der Stiftskirche Reichersberg. Unter dem Motto LYRISCH-VIRTUOS-ERGREIFEND präsentieren die Musiker Werke von Mozart, Bruckner, Bach und moderne Arrangement für Blechbläser. Ein abwechslungsreicher Abend in der herrliche Kulisse der Stiftskirche. Karten in der Verwaltung des Stiftes und den regionalen Raiffeisenbanken.