Konzertdebüt für neue Kapellmeisterin

Vor genau einem Jahr beim Abschiedskonzert von Doris Gadringer wurdealsvorgestellt und dirigierte die Zugaben. Heuer zeichnet sie erstmals alleine verantwortlich für das gesamte Konzertprogramm und hat für ihr Debüt eine schöne blasmusikalische Mischung zusammengestellt.Die 25-jährige Pattighamerin hat sich von Beginn an bestens in Hohenzell integriert und versteht es mit Kompetenz, Charme, Ruhe und Geschick das Optimum aus der Kapelle herauszuholen. Dass das gemeinsame Einstudieren im neuen Musikheim gleich viel mehr Spaß macht, erleichtert vielleicht heuer die Probenarbeit.

Zum Auftakt wird die „Rocking Fanfare“, komponiert von Stefan Unterberger anlässlich der Eröffnung des neuen Musikheims, erklingen. Neben traditioneller Musik wie Marsch („Schneidig vor“), Polka („Annen-Polka“) und Walzer („Russian Waltz“), werden in „Bruno Mars Greatest Hits“ auch moderne Lieder interpretiert. Außerdem bringen die Hohenzeller ihre heurigen Konzertwertungsstücke erneut zur Aufführung: „Free World Fantasy“ von Jacob de Haan und das Werk „Stratosphere“ von Otto M. Schwarz, welches den legendären Sprung von Felix Baumgartner aus dem Weltall beschreibt. Märchenhaft bezaubernd wird es mit der Filmmusik zu Disney´s „Beauty and the Beast“.Die Schöne auf den Bildern lässt sich leicht erkennen… wer sich allerdings hinter dem Biest verbirgt, bleibt bis zum Konzert ein Geheimnis.Aufführungstermine sindund, jeweils umin derUm sich bei der Bevölkerung und den Besuchern für die Teilnahme an der Eröffnungsfeier des neuen Musikheims erkenntlich zu zeigen, werden heuer keine Karten verkauft. Derist an beiden Tagen, freiwillige Spenden werden gerne in Empfang genommen.