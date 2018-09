Prameter Projekt für junge Menschen in Krisensituationen

12.09.2018, 12:24 Uhr

Die Teilnehmer werden bei ihrer Mitarbeit in den landwirtschaftlichen Arbeitsbereichen der Holz- und Metallverarbeitung sozialpädagogisch begleitet. Da sich das Projekt aber nicht nur auf die Arbeit beschränkt, sondern auch als mobile Freizeitunterkunft genutzt werden darf, lässt sich die Werkstatt schnell in eine Garage für Motorrad und Fährräder verwandeln. Finanziert wird das Projekt mittels "Crowdfunding", das Mitte Juni gestartet wurde. Jeder Unterstützer wird auf Wunsch auf der Homepage des Vereins angeführt. Sobald die Projektsumme erreicht ist, wird der LKW mit einer Photovoltaikanlage, Heizung, Warmwasser und Schlafplätzen ausgestattet. Der Projektleiter Stefan Haas verlost unter allen Unterstützern ein Wochenende im "WeWoMo" für zwei Personen am Moldaustausee.