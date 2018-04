Christina Oberndorfer von der LG Innviertel wird in Wien Vizestaatsmeisterin

22.04.2018, 17:09 Uhr

Bei sommerlichen Temperaturen fanden am Samstag in Wien die Staatsmeisterschaften über die 10-Kilometer-Distanz im Straßenlauf statt. Aufgrund der hohen Temperaturen waren Bestzeiten unmöglich. Allerdings zählen bei Meisterschaften sowieso nur die Platzierungen.Jacqueline Kreuzhuber benötigte 46:26 Minuten und kam in der allgemeinen Altersklasse auf Platz 20. Maria Hörmandinger stand kurz vor der Aufgabe, kam allerdings mit ihrer „schlechtesten 10er-Zeit ever“ (Zitat Maria) ins Ziel. 46:33 Minuten bedeuteten am Ende leider nur den undankbaren vierten Platz in der AK W45.

Für eine Medaille reichte es hingegen für Christina Oberndorfer. Nur eine Woche nach ihrem tollen Linz Marathon erreichte sie nach 40:01 Minuten das Ziel und konnte sich in der Altersklasse W35 über Silber freuen. Zum auslaufen ist Christina heute noch im Rahmen des Wien Marathon beim Halbmarathon an den Start gegangen und erreichte nach 01:33h das Ziel. Für Christina und Maria geht die Meisterschaftsreise noch weiter. Am 06. Mai werden beide beim Salzburg Marathon starten, dort finden dann die oberösterreichischen Landes- und die Staatsmeisterschaften statt.Wir gratulieren Christina zum Vizestaatsmeistertitel und natürlich auch Jacqueline und Maria zu ihren Leistungen.